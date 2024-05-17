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Ангилор спрей для ротовой полости флакон стеклянный 50 мл с пульверизатором, №1 - Львов (586007) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
176,23
Экономия: -16,34 грн
159,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
176,98
Экономия: -17,09 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (11)
176,90
Экономия: -17,01 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (21)
174,73
Экономия: -14,84 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (11)
177,20
Экономия: -17,31 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (12)
178,11
Экономия: -18,22 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (40)
175,42
Экономия: -15,53 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (10)
177,19
Экономия: -17,30 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (13)
175,30
Экономия: -15,41 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (27)
176,48
Экономия: -16,59 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (8)
177,57
Экономия: -17,68 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (13)
174,12
Экономия: -14,23 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (19)
173,45
Экономия: -13,56 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (41)
174,46
Экономия: -14,57 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (12)
179,96
Экономия: -20,07 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (23)
173,43
Экономия: -13,54 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (11)
173,90
Экономия: -14,01 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (28)
175,92
Экономия: -16,03 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (20)
174,68
Экономия: -14,79 грн
159,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (12)
175,42
Экономия: -15,53 грн
159,89 грн