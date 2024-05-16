Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛАПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОРЛААнтисептикиРазличные антисептикиАнгилорЦены в аптеках

Ангилор спрей для ротовой полости флакон стеклянный 50 мл с пульверизатором, №1 - Харьков (586007) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (18)
177,25
Экономия: -17,36 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
174,68
Экономия: -14,79 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (36)
176,02
Экономия: -16,13 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
176,24
Экономия: -16,35 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (18)
177,44
Экономия: -17,55 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (36)
176,34
Экономия: -16,45 грн
159,89 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (6)
179,54
Экономия: -19,65 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (24)
178,80
Экономия: -18,91 грн
159,89 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
178,68
Экономия: -18,79 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (9)
177,86
Экономия: -17,97 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
177,32
Экономия: -17,43 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (19)
174,01
Экономия: -14,12 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (6)
178,11
Экономия: -18,22 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (6)
176,97
Экономия: -17,08 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (14)
179,00
Экономия: -19,11 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (10)
175,99
Экономия: -16,10 грн
159,89 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (14)
178,92
Экономия: -19,03 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (37)
176,85
Экономия: -16,96 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
176,06
Экономия: -16,17 грн
159,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (7)
178,40
Экономия: -18,51 грн
159,89 грн