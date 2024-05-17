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Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1 - Запорожье (586005) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (13)
199,67
Экономия: -19,16 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
200,98
Экономия: -20,47 грн
180,51 грн
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (14)
198,72
Экономия: -18,21 грн
180,51 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
198,44
Экономия: -17,93 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
197,39
Экономия: -16,88 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
199,92
Экономия: -19,41 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
200,20
Экономия: -19,69 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
197,43
Экономия: -16,92 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
202,03
Экономия: -21,52 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (5)
200,64
Экономия: -20,13 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (10)
197,26
Экономия: -16,75 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (6)
201,48
Экономия: -20,97 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (5)
202,08
Экономия: -21,57 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
199,16
Экономия: -18,65 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
198,32
Экономия: -17,81 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (5)
198,27
Экономия: -17,76 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (7)
197,73
Экономия: -17,22 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (5)
197,30
Экономия: -16,79 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
201,48
Экономия: -20,97 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (3)
202,08
Экономия: -21,57 грн
180,51 грн