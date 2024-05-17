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Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1 - Одесса (586005) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (6)
195,70
Экономия: -15,19 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (10)
199,58
Экономия: -19,07 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (6)
202,08
Экономия: -21,57 грн
180,51 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (12)
199,79
Экономия: -19,28 грн
180,51 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
202,54
Экономия: -22,03 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5)
196,99
Экономия: -16,48 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (7)
195,74
Экономия: -15,23 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (7)
202,08
Экономия: -21,57 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
200,34
Экономия: -19,83 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (4)
200,09
Экономия: -19,58 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (4)
202,22
Экономия: -21,71 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (4)
198,85
Экономия: -18,34 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
202,33
Экономия: -21,82 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (4)
198,28
Экономия: -17,77 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (5)
196,73
Экономия: -16,22 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (5)
196,33
Экономия: -15,82 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (7)
197,30
Экономия: -16,79 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (3)
202,29
Экономия: -21,78 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (11)
202,22
Экономия: -21,71 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (7)
198,13
Экономия: -17,62 грн
180,51 грн