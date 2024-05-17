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Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1 - Львов (586005) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
198,95
Экономия: -18,44 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3)
199,80
Экономия: -19,29 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
199,71
Экономия: -19,20 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (9)
197,26
Экономия: -16,75 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (5)
200,05
Экономия: -19,54 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (12)
201,08
Экономия: -20,57 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (40)
198,04
Экономия: -17,53 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (4)
200,03
Экономия: -19,52 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (14)
197,90
Экономия: -17,39 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (6)
199,23
Экономия: -18,72 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (5)
200,47
Экономия: -19,96 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (7)
196,57
Экономия: -16,06 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (12)
195,81
Экономия: -15,30 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (7)
196,95
Экономия: -16,44 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (8)
203,17
Экономия: -22,66 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (7)
195,80
Экономия: -15,29 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (8)
196,33
Экономия: -15,82 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (5)
198,61
Экономия: -18,10 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (15)
197,20
Экономия: -16,69 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (13)
198,04
Экономия: -17,53 грн
180,51 грн