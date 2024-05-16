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Ангилор раствор для ротовой полости флакон стеклянный 200 мл с мерным стаканчиком, в пачке, №1 - Харьков (586005) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
200,11
Экономия: -19,60 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
197,20
Экономия: -16,69 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
198,72
Экономия: -18,21 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (8)
198,97
Экономия: -18,46 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (10)
200,32
Экономия: -19,81 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
199,08
Экономия: -18,57 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (9)
202,69
Экономия: -22,18 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (3)
201,86
Экономия: -21,35 грн
180,51 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4)
201,72
Экономия: -21,21 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
200,79
Экономия: -20,28 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (3)
200,18
Экономия: -19,67 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (9)
196,44
Экономия: -15,93 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (6)
201,08
Экономия: -20,57 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (8)
199,79
Экономия: -19,28 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (6)
202,08
Экономия: -21,57 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (7)
198,68
Экономия: -18,17 грн
180,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
201,99
Экономия: -21,48 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (7)
199,65
Экономия: -19,14 грн
180,51 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (4)
198,76
Экономия: -18,25 грн
180,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
201,40
Экономия: -20,89 грн
180,51 грн