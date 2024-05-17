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Амбит раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №10 - Одесса (656430) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3), ампула (3)
278,10
Экономия: -21,60 грн
256,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2), ампула (7)
283,61
Экономия: -61,38 грн
222,23 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: ампула (2)
224,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
267,50
Экономия: -11,00 грн
256,50 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -91,29 грн
265,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
239,80 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
283,91
Экономия: -52,61 грн
231,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
287,82
Экономия: -65,16 грн
222,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
316,99
Экономия: -51,29 грн
265,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (11), ампула (3)
279,94
Экономия: -9,94 грн
270,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2), ампула (6)
278,15
Экономия: -39,76 грн
238,39 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
240,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
383,50
Экономия: -119,10 грн
264,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), ампула (9)
287,17
Экономия: -17,17 грн
270,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
335,70
Экономия: -67,30 грн
268,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (2), ампула (9)
284,69
Экономия: -53,30 грн
231,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (30)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
281,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
238,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (2)
294,87
Экономия: -63,48 грн
231,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (3)
287,36
Экономия: -48,96 грн
238,40 грн