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Амбит раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №10 - Львов (656430) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
290,95 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), ампула (8)
281,67
Экономия: -12,67 грн
269,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
240,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), ампула (5)
278,15
Экономия: -60,12 грн
218,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
383,50
Экономия: -119,10 грн
264,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), ампула (4)
297,46
Экономия: -73,40 грн
224,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
322,99
Экономия: -57,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
363,99
Экономия: -98,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -34,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
325,99
Экономия: -60,29 грн
265,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2), ампула (7)
280,31
Экономия: -62,28 грн
218,03 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
247,42 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: раствор для инъекций (8)
243,80 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: раствор для инъекций (9)
274,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: раствор для инъекций (8)
361,99
Экономия: -96,29 грн
265,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), ампула (3)
284,28
Экономия: -60,10 грн
224,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
368,99
Экономия: -103,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
331,99
Экономия: -66,29 грн
265,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
336,99
Экономия: -71,29 грн
265,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
278,99
Экономия: -13,29 грн
265,70 грн