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Амбит раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл в блистере в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (656430) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8), ампула (8)
286,79
Экономия: -54,80 грн
231,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), ампула (5)
276,93
Экономия: -44,94 грн
231,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
296,90
Экономия: -28,50 грн
268,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), ампула (1)
285,17
Экономия: -53,29 грн
231,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
317,50
Экономия: -49,10 грн
268,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: раствор для инъекций (2)
299,99
Экономия: -34,29 грн
265,70 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: ампула (5)
268,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), ампула (7)
280,26
Экономия: -48,46 грн
231,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), ампула (3)
306,45
Экономия: -26,72 грн
279,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3), ампула (5)
288,17
Экономия: -18,17 грн
270,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
299,99
Экономия: -34,29 грн
265,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3), ампула (7)
277,78
Экономия: -46,31 грн
231,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
296,90
Экономия: -28,50 грн
268,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), ампула (7)
280,88
Экономия: -49,08 грн
231,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (5)
284,34
Экономия: -66,31 грн
218,03 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2), ампула (9)
285,09
Экономия: -15,09 грн
270,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (8), ампула (8)
285,42
Экономия: -15,42 грн
270,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2), ампула (8)
273,87
Экономия: -17,37 грн
256,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
286,71
Экономия: -68,68 грн
218,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
308,74
Экономия: -90,71 грн
218,03 грн