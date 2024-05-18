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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРОВОКАТОР" 10 мл - Запорожье (650548) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
50,18
Экономия: -8,78 грн
41,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
50,51
Экономия: -5,34 грн
45,17 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
47,55
Экономия: -5,68 грн
41,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
47,48
Экономия: -5,79 грн
41,69 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
49,61
Экономия: -2,66 грн
46,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
50,24
Экономия: -3,29 грн
46,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (3)
50,31
Экономия: -3,44 грн
46,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
49,62
Экономия: -9,41 грн
40,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
48,34
Экономия: -3,64 грн
44,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
50,42
Экономия: -7,78 грн
42,64 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (2)
47,20
Экономия: -2,50 грн
44,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (2)
48,21
Экономия: -6,52 грн
41,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
48,35
Экономия: -7,57 грн
40,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
47,65
Экономия: -2,95 грн
44,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
47,45
Экономия: -4,04 грн
43,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (3)
47,44
Экономия: -4,43 грн
43,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
47,31
Экономия: -2,61 грн
44,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (2)
45,10
Экономия: -2,40 грн
42,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
48,21
Экономия: -3,51 грн
44,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (2)
48,35
Экономия: -3,65 грн
44,70 грн