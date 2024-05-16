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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРОВОКАТОР" 10 мл - Киев (650548) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
50,66
Экономия: -9,12 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (3)
50,46
Экономия: -8,92 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
43,62
Экономия: -7,12 грн
36,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
50,58
Экономия: -9,04 грн
41,54 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
42,79
Экономия: -5,25 грн
37,54 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (2)
47,24
Экономия: -7,69 грн
39,55 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (3)
47,46
Экономия: -5,09 грн
42,37 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (2)
47,16
Экономия: -6,56 грн
40,60 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (2)
49,40
Экономия: -5,23 грн
44,17 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (3)
47,52
Экономия: -5,29 грн
42,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
45,47
Экономия: -4,95 грн
40,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
47,81
Экономия: -6,67 грн
41,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
42,61
Экономия: -6,68 грн
35,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (1)
48,50
Экономия: -8,95 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
46,90
Экономия: -7,35 грн
39,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
47,95
Экономия: -9,31 грн
38,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (3)
50,10
Экономия: -7,46 грн
42,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
50,96
Экономия: -7,36 грн
43,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (1)
50,16
Экономия: -6,71 грн
43,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (2)
45,46
Экономия: -3,57 грн
41,89 грн