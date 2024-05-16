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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "ПРОВОКАТОР" 10 мл - Харьков (650548) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
47,88
Экономия: -5,47 грн
42,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
49,56
Экономия: -6,20 грн
43,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
47,55
Экономия: -5,50 грн
42,05 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
47,61
Экономия: -7,20 грн
40,41 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
47,93
Экономия: -8,38 грн
39,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (2)
47,63
Экономия: -7,22 грн
40,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
46,33
Экономия: -5,07 грн
41,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
45,66
Экономия: -4,12 грн
41,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (2)
50,70
Экономия: -6,72 грн
43,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
48,04
Экономия: -5,63 грн
42,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
50,31
Экономия: -8,77 грн
41,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (2)
49,37
Экономия: -4,82 грн
44,55 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
50,53
Экономия: -5,79 грн
44,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (2)
47,80
Экономия: -6,84 грн
40,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
43,66
Экономия: -6,06 грн
37,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
49,93
Экономия: -4,14 грн
45,79 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
50,76
Экономия: -4,97 грн
45,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (2)
50,18
Экономия: -7,92 грн
42,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (2)
47,56
Экономия: -4,74 грн
42,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
50,62
Экономия: -7,64 грн
42,98 грн