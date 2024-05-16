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БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО порошок саше, №14 - Харьков (637658) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
335,02 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
446,00
Экономия: -102,20 грн
343,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: порошок (7)
371,99
Экономия: -51,89 грн
320,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
340,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
332,08 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
299,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
340,20 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
354,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
357,99
Экономия: -37,89 грн
320,10 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
336,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
340,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
340,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
357,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
340,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
311,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
340,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (1)
446,00
Экономия: -102,20 грн
343,80 грн