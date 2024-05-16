БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО порошок саше, №14 - Харьков (637658) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 84 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Всего: упаковка (52)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Всего: порошок (7)
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
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Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека ваш консультант
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Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека копейка
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Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается через 56 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Аптека шар@
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Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (52)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (52)
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Харьков, ул. Данилевского, 6
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5