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БЕКУТАН КИДС ВИТС МУЛЬТИИММУНО порошок саше, №14 - Днепр (Днепропетровск) (637658) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: порошок (6)
393,33
Экономия: -61,82 грн
331,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
340,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
381,00
Экономия: -37,20 грн
343,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
340,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
377,90
Экономия: -34,10 грн
343,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
378,99
Экономия: -58,89 грн
320,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
455,30
Экономия: -111,50 грн
343,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
455,30
Экономия: -111,50 грн
343,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
448,80
Экономия: -105,00 грн
343,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
340,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
446,00
Экономия: -102,20 грн
343,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
291,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
340,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: порошок (10)
360,99
Экономия: -40,89 грн
320,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
340,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
381,00
Экономия: -37,20 грн
343,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
389,59
Экономия: -67,24 грн
322,35 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
375,22
Экономия: -53,34 грн
321,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
340,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (209)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
340,20 грн