Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МИГРЕНИАнтагонисты кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP)ФреманезумабАджови™Цены в аптеках

Аджови™ раствор для инъекций 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Одесса (618196) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
17300,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (2)
17457,61 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (1)
17300,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (4)
17457,61 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
16798,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
19203,39 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (30)
18330,49 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
18117,00
Экономия: -905,85 грн
17211,15 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ревуцкого, 15
Всего: упаковка (1)
17300,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
17300,00 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (11)
16881,99
Экономия: -83,16 грн
16798,83 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ялтинская, 6
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Виталюкс
Подробнее
Закрыто Открывается через 20 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
17457,61 грн
Аптека гормональных препаратов
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
17500,00
Экономия: -536,40 грн
16963,60 грн