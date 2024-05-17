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Аджови™ раствор для инъекций 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Львов (618196) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
17300,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (1)
16881,99
Экономия: -83,15 грн
16798,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
17875,03
Экономия: -958,76 грн
16916,27 грн
В других городах:
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Возрождения, 26-А
Всего: упаковка (2)
17292,99
Экономия: -494,15 грн
16798,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
Всего: упаковка (1)
16798,90 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Энергетиков, 4-Б
Всего: упаковка (1)
17457,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Берковецкая, 6
Всего: упаковка (5)
18363,50
Экономия: -1399,90 грн
16963,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 72
Всего: упаковка (1)
16798,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
16798,81 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Мариуполя, 4
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 13
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ижакевича Ивана, 1/24
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Практичная, 2
Всего: упаковка (30)
18330,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
19203,39 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (1)
18330,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:30
Киев, ул. Загоровская, 17/21
Всего: упаковка (2)
18363,50
Экономия: -1399,90 грн
16963,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
16798,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (2)
20854,87
Экономия: -3788,59 грн
17066,28 грн