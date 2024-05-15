Аджови™ раствор для инъекций 225 мг шприц 1.5 мл, №1 - Харьков (618196) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
В других городах:
Мед-сервис
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Харьков, просп. Науки, 39
Подорожник
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Полтава, ул. Гоголя, 26
Мед-сервис
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Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Мед-сервис
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Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Аптека нц
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Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Мед-сервис
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Днепр, просп. Героев, 2
Мед-сервис
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Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Мед-сервис
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Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
Мед-сервис
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Чернигов, ул. Доценко, 2
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Ялтинская, 6
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Киев, ул. Ревуцкого, 15
Свк фарм
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека низких цен
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Киев, ул. Сосюры, 3
Аптека низких цен
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Киев, просп. Мира, 2/3
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Подорожник
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Всего: упаковка (11)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Аптека нц
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Виталюкс
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Всего: упаковка (2)
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Киев, ул. Большая Васильковская, 72