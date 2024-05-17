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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Одесса (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
37,71
Экономия: -6,48 грн
31,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
33,28
Экономия: -2,72 грн
30,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
33,93
Экономия: -4,29 грн
29,64 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3)
35,31
Экономия: -4,77 грн
30,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (2)
35,10
Экономия: -3,88 грн
31,22 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (1)
37,10
Экономия: -5,87 грн
31,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
36,34
Экономия: -5,08 грн
31,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (2)
37,44
Экономия: -4,81 грн
32,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Канатная, 72
Всего: упаковка (1)
35,53
Экономия: -3,66 грн
31,87 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Гагарина Юрия, 16/1
Всего: упаковка (2)
33,64
Экономия: -2,66 грн
30,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 47/1
Всего: упаковка (2)
33,72
Экономия: -3,45 грн
30,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
33,71
Экономия: -2,43 грн
31,28 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (2)
34,15
Экономия: -2,43 грн
31,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
33,77
Экономия: -3,22 грн
30,55 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, просп. Адмиральский, 1-В
Всего: упаковка (2)
36,60
Экономия: -5,29 грн
31,31 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
Всего: упаковка (2)
38,04
Экономия: -6,81 грн
31,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 125/5
Всего: упаковка (1)
38,23
Экономия: -3,55 грн
34,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (4)
37,39
Экономия: -5,72 грн
31,67 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14/13
Всего: упаковка (1)
36,71
Экономия: -5,40 грн
31,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
35,29
Экономия: -4,08 грн
31,21 грн