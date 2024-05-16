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АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Киев (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
38,09
Экономия: -6,86 грн
31,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
37,20
Экономия: -4,57 грн
32,63 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (3)
37,04
Экономия: -5,81 грн
31,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (2)
38,60
Экономия: -7,49 грн
31,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
35,87
Экономия: -4,79 грн
31,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (2)
37,90
Экономия: -4,41 грн
33,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
34,07
Экономия: -2,81 грн
31,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (2)
31,58
Экономия: -1,40 грн
30,18 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
35,68
Экономия: -2,90 грн
32,78 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (2)
36,98
Экономия: -4,45 грн
32,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (1)
35,91
Экономия: -3,63 грн
32,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 2-Д
Всего: упаковка (2)
34,98
Экономия: -3,90 грн
31,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (2)
34,91
Экономия: -3,79 грн
31,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (3)
38,33
Экономия: -7,16 грн
31,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
37,57
Экономия: -6,34 грн
31,23 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (2)
31,87
Экономия: -1,69 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (2)
36,70
Экономия: -5,46 грн
31,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (2)
38,27
Экономия: -5,06 грн
33,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
33,47
Экономия: -2,20 грн
31,27 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 34
Всего: упаковка (1)
36,28
Экономия: -4,96 грн
31,32 грн