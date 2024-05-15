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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "ПАНТЕНОЛ И РОЗМАРИН" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (700248) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
36,55
Экономия: -5,29 грн
31,26 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
35,36
Экономия: -5,62 грн
29,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
37,39
Экономия: -6,13 грн
31,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
34,67
Экономия: -3,43 грн
31,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
36,38
Экономия: -5,07 грн
31,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
35,59
Экономия: -3,94 грн
31,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (3)
33,90
Экономия: -2,34 грн
31,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (2)
35,93
Экономия: -3,03 грн
32,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
33,59
Экономия: -2,46 грн
31,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
33,94
Экономия: -4,18 грн
29,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
34,13
Экономия: -3,73 грн
30,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (2)
32,69
Экономия: -2,20 грн
30,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
35,40
Экономия: -3,61 грн
31,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
33,94
Экономия: -3,33 грн
30,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
38,02
Экономия: -4,67 грн
33,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -2,94 грн
31,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
34,33
Экономия: -4,44 грн
29,89 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (3)
36,22
Экономия: -5,72 грн
30,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (2)
34,65
Экономия: -3,45 грн
31,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
34,66
Экономия: -3,53 грн
31,13 грн