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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Запорожье (700247) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 54 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
36,44
Экономия: -3,85 грн
32,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
34,25
Экономия: -4,09 грн
30,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
31,76
Экономия: -1,58 грн
30,18 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
33,45
Экономия: -2,33 грн
31,12 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
38,60
Экономия: -7,32 грн
31,28 грн
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (2)
34,98
Экономия: -2,71 грн
32,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
36,22
Экономия: -5,59 грн
30,63 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
35,05
Экономия: -1,92 грн
33,13 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
36,21
Экономия: -4,89 грн
31,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
33,87
Экономия: -2,88 грн
30,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
34,17
Экономия: -3,19 грн
30,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (2)
37,36
Экономия: -2,09 грн
35,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
34,89
Экономия: -2,62 грн
32,27 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
31,60
Экономия: -1,42 грн
30,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
36,75
Экономия: -2,93 грн
33,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (3)
36,47
Экономия: -3,88 грн
32,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
36,77
Экономия: -4,04 грн
32,73 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
33,45
Экономия: -3,13 грн
30,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (3)
31,63
Экономия: -1,45 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (2)
35,80
Экономия: -4,62 грн
31,18 грн