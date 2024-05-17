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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Львов (700247) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
37,48
Экономия: -3,02 грн
34,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2)
37,99
Экономия: -5,25 грн
32,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1)
34,80
Экономия: -4,92 грн
29,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
33,76
Экономия: -2,78 грн
30,98 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: упаковка (2)
31,31
Экономия: -1,13 грн
30,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (1)
34,08
Экономия: -2,96 грн
31,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
36,48
Экономия: -4,51 грн
31,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -2,51 грн
31,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
Всего: упаковка (2)
35,62
Экономия: -4,47 грн
31,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (3)
31,77
Экономия: -1,59 грн
30,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
33,01
Экономия: -2,12 грн
30,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (3)
32,78
Экономия: -1,72 грн
31,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: упаковка (1)
34,06
Экономия: -2,63 грн
31,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 37-А
Всего: упаковка (3)
33,92
Экономия: -2,93 грн
30,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Дубенская, 142-А
Всего: упаковка (1)
33,83
Экономия: -2,94 грн
30,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тлумач, ул. Макуха, 7-А
Всего: упаковка (2)
34,33
Экономия: -3,35 грн
30,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Теребовля, ул. Князя Василько, 98
Всего: упаковка (2)
31,35
Экономия: -1,17 грн
30,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 30
Всего: упаковка (2)
34,08
Экономия: -3,09 грн
30,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Грушевского Президента, 14
Всего: упаковка (1)
34,10
Экономия: -3,70 грн
30,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
33,18
Экономия: -2,00 грн
31,18 грн