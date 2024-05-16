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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Киев (700247) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
38,09
Экономия: -6,86 грн
31,23 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
37,04
Экономия: -5,81 грн
31,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
35,87
Экономия: -4,79 грн
31,08 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Липковского Василия, 23
Всего: упаковка (1)
37,39
Экономия: -5,63 грн
31,76 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
36,05
Экономия: -4,19 грн
31,86 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
Всего: упаковка (1)
35,75
Экономия: -2,86 грн
32,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
Всего: упаковка (1)
34,07
Экономия: -2,81 грн
31,26 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (3)
37,59
Экономия: -6,36 грн
31,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 11
Всего: упаковка (1)
34,91
Экономия: -3,79 грн
31,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (1)
36,52
Экономия: -5,75 грн
30,77 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
Всего: упаковка (1)
36,49
Экономия: -6,81 грн
29,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (1)
38,20
Экономия: -6,97 грн
31,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 21
Всего: упаковка (1)
35,58
Экономия: -5,87 грн
29,71 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (3)
36,22
Экономия: -6,38 грн
29,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
36,58
Экономия: -4,30 грн
32,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
36,70
Экономия: -5,46 грн
31,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
36,40
Экономия: -4,81 грн
31,59 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (3)
31,88
Экономия: -2,10 грн
29,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
36,09
Экономия: -3,70 грн
32,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 54-В
Всего: упаковка (1)
36,05
Экономия: -4,32 грн
31,73 грн