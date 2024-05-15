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Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей рукАНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН"Цены в аптеках

АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ СПРЕЙ ДЛЯ РУК "АЛОЭ ВЕРА И ШАЛФЕЙ" серии "ДОКТОР БИОКОН" 50 мл - Днепр (Днепропетровск) (700247) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
34,26
Экономия: -3,85 грн
30,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
37,39
Экономия: -6,13 грн
31,26 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
34,71
Экономия: -4,83 грн
29,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
33,90
Экономия: -2,34 грн
31,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (1)
34,15
Экономия: -2,87 грн
31,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (2)
35,55
Экономия: -4,37 грн
31,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (2)
34,13
Экономия: -3,73 грн
30,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
Всего: упаковка (1)
33,16
Экономия: -2,17 грн
30,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (1)
32,69
Экономия: -2,20 грн
30,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 1
Всего: упаковка (1)
34,65
Экономия: -3,54 грн
31,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рудницкого Степана, 1
Всего: упаковка (1)
33,26
Экономия: -2,37 грн
30,89 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
33,94
Экономия: -3,33 грн
30,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
34,08
Экономия: -2,94 грн
31,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (2)
37,38
Экономия: -5,32 грн
32,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
35,47
Экономия: -5,59 грн
29,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (1)
34,44
Экономия: -3,24 грн
31,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (2)
36,22
Экономия: -5,72 грн
30,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (2)
34,65
Экономия: -3,45 грн
31,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
35,37
Экономия: -4,17 грн
31,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (1)
36,51
Экономия: -5,19 грн
31,32 грн