Фармакодинамика.

Метокарбамол является миорелаксантом центрального действия с седативными свойствами. Он напрямую не расслабляет напряженные скелетные мышцы у человека. Механизм действия не установлен, но возможно он связан с общим угнетением центральной нервной системы (ЦНС). Его действие проявляется облегчением боли, уменьшением спазма мышц и повышением подвижности пораженной мышцы. Облегчение болевых ощущений обусловлено изменениями в восприятии боли. В отличие от нервно-мышечных блокаторов, метокарбамол не влияет на нейронную проводимость, нервно-мышечную передачу и возбудимость мышц.

Метокарбамол оказывает длительное блокирующее действие на полисинаптические рефлекторные пути при дозах, которые существенно не изменяют передачу через моносинаптические рефлекторные дуги, и прерывает патологические импульсы из участков поражения мышц. Он не оказывает прямого воздействия на механизм сокращения поперечнополосатых мышц, моторного синапса или нервного волокна.

Фармакокинетика.

У здоровых добровольцев плазменный клиренс метокарбамола колеблется в диапазоне 0,20 — 0,80 л/ч/кг, период полувыведения составляет 1 — 2 ч, а связывание с белками плазмы крови находится в диапазоне 46 — 50%. Метокарбамол метаболизируется путем деалкилирования и гидроксилирования, также возможна конъюгация. Все метаболиты метокарбамола выводятся с мочой. Небольшое количество неизмененного метокарбамола также выделяется с мочой.

Особые группы пациентов.

Люди пожилого возраста

Период полувыведения метокарбамола у здоровых добровольцев пожилого возраста (средний возраст 69 (± 4) лет) был немного более длительным, чем у здоровых добровольцев молодого возраста (средний возраст 53,3 (± 8,8)) года), здорового населения (1,5 (± 0,4) часа против 1,1 (± 0,27) ч соответственно). Доля связанного метокарбамола у пожилых добровольцев немного меньше, чем у младших добровольцев (41–43% против 46–50% соответственно).

Пациенты с нарушениями функции почек

Клиренс метокарбамола у 8 пациентов с нарушениями функции почек при поддерживающем гемодиализе был уменьшен примерно на 40% по сравнению со 17 здоровыми добровольцами, хотя период полувыведения в этих двух группах был подобным (1,2 (± 0,6) против 1,1 (± 0,3 часа соответственно).

Пациенты с нарушениями функции печени

У 8 пациентов с вторичным циррозом, вызванным злоупотреблением алкоголем, средний общий клиренс метокарбамола был уменьшен примерно на 70% по сравнению с тем, который был получен у 8 здоровых добровольцев такого же возраста и с такой же массой тела.

Средний срок полувыведения (± SD) у больных циррозом и здоровых добровольцев составлял 3,38 (± 1,62) ч и 1,11 (± 0,27) ч соответственно. Процент метокарбамола, связанного с белками плазмы крови, уменьшился примерно до 40–45% по сравнению с 46–50% у здоровых добровольцев.