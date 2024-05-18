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Бивел суспензия для внутреннего применения флакон 120 мл, №1 - Запорожье (650856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
375,07
Экономия: -59,27 грн
315,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
344,74
Экономия: -44,91 грн
299,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
302,28 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
344,99
Экономия: -45,69 грн
299,30 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
345,00
Экономия: -60,00 грн
285,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
317,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
326,99
Экономия: -27,69 грн
299,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
353,41
Экономия: -37,71 грн
315,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
305,85 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
344,55
Экономия: -53,07 грн
291,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
342,73
Экономия: -45,28 грн
297,45 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
317,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
374,58
Экономия: -59,12 грн
315,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
317,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
314,58 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
369,92
Экономия: -51,68 грн
318,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
317,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (86)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
317,10 грн