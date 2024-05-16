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PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсулы 300 мг, №30 - Киев (849347) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Рецепты здоровья
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: капсулы (20)
250,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (4)
250,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 5
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека для экономных
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 56
Всего: капсулы (10)
250,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миропольская, 11
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гайдай Зои, 6
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 17-А
Всего: капсулы (20)
250,00 грн
Галафарм
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Открыто Круглосуточно
Киев, перек. Щербаковского Данилы / Салютная, 56/7
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Семьи Кристеров, 20
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бориспольская, 9
Всего: капсулы (10)
250,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ирпенская, 78
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 250
Всего: упаковка (4)
250,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 35 мин
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (7)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Знаменка, ул. Грушевского Михаила, 12-Р
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (4)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Александрия, просп. Соборный, 111
Всего: упаковка (1)
250,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Подольск, ул. Соборная, 101
Всего: капсулы (10)
268,00 грн
Аптека акс социальная
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Подольск, просп. Победы, 23
Всего: капсулы (20)
268,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 96
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Колачевского Сергея, 52
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 4
Всего: упаковка (4)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 70
Всего: упаковка (6)
250,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
Всего: капсулы (10)
250,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Десантная, 13
Всего: упаковка (2)
250,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (2)
250,00 грн