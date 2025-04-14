Киев
Синумакс (Sinumax)

Синумакс (Sinumax)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 138 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,69 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,69 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,73 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,42 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,85 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,54 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
202,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,67 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
202,07 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,64 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,28 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,34 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,89 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,59 грн
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