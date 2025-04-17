Киев
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Синумакс (Sinumax)
Синумакс (Sinumax)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 20:00
Ичня, ул. Воскресенская, 28
104.2 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,89
грн
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Открыто
Закроется в 20:00
Малая Девица, ул. Слободская, 7-Б
109.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,74
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Батурин, ул. Ющенко, 19-А
111.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
202,26
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Бахмач, ул. Героев Украины, 30-Б
112.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,93
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Короп, ул. Табирцы Ивана, 5
115.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,17
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 89-Б
117.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
161,10
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
123.5 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,87
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, просп. Свободы, 26-В
125.0 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
161,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Свободы, 15/1
125.2 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
179,89
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, просп. Порика Василия, 18-А
125.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
161,10
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 13
128.6 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,51
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Буча, ул. Героев Майдана, 9
129.4 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,11
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 76-В
129.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
192,47
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
129.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,24
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
130.0 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,34
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
130.7 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,14
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 39-В
131.8 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
200,63
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гарматная, 44/2
131.9 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,95
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 11-А
133.1 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,96
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 16/50
133.3 км
Синумакс спрей назальный дозированный 0.05 % флакон с распылителем 10 г №1
ВАЛАРТИН ФАРМА
201,75
грн
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