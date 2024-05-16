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АНГИФИЛЛИПТ "TABULA VITA" таблетки, №20 - Киев (728167) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (6)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 2
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (11)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Васильковская, 15/14
Всего: упаковка (11)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (8)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 26
Всего: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (5)
56,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (6)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Вербицкого Архитектора, 5
Всего: упаковка (5)
56,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, перек. Львовская / Кричевского Федора, 48/7-А
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Ильинская, 10
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 48-А
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 18:30
Киев, ул. Саксаганского, 101
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Пестеля, 7
Всего: упаковка (6)
56,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Предславинская, 9
Всего: упаковка (1)
56,00 грн
Гала аптека
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Мокрая, 20-А
Всего: упаковка (3)
56,00 грн
Киевская аптекарская мануфактура
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Белорусская, 17
Всего: упаковка (2)
56,00 грн
Рецепты здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Головко Андрея, 4
Всего: упаковка (2)
56,00 грн