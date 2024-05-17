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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С МИНДАЛЕМ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С МИНДАЛЕМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Львов (632556) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (11)
45,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (3)
45,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (12)
45,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (13)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (9)
45,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (12)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (7)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 64
Всего: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (13)
45,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (7)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 51
Всего: упаковка (10)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Гринченко, 4-Б
Всего: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 364
Всего: упаковка (8)
45,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (9)
45,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 94-А
Всего: упаковка (13)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Величковского, 1-Б
Всего: упаковка (11)
45,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (12)
45,00 грн