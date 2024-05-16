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БАТОНЧИК-МЮСЛИ С МИНДАЛЕМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Киев (632556) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (14)
45,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (51)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (5)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (22)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (16)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (12)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (7)
45,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Казимира Малевича, 107
Всего: упаковка (13)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Филатова Академика, 7
Всего: упаковка (10)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 176
Всего: упаковка (18)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (12)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 47
Всего: упаковка (29)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 20
Всего: упаковка (7)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 12-П
Всего: упаковка (12)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (14)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Воскресенский, 36
Всего: упаковка (8)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
Всего: упаковка (9)
45,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Оболонский, 19
Всего: упаковка (11)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (3)
45,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (8)
44,55
Экономия: -1,34 грн
43,21 грн