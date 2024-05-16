БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХАМИ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Харьков (632551) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Всего: упаковка (14)
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
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Всего: упаковка (11)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
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Мерефа, ул. Савченко, 4
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Донец, ул. Спортивная, 28-А
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Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
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Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
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Полтава, ул. Соборности, 66-В
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Полтава, ул. Алмазная, 6/11
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Сумы, ул. Марко Вовчок, 2
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Терновка, ул. Харьковская, 26/7
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Терновка, ул. Харьковская, 26-А
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Великая Багачка, ул. Каштановая, 18
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Днепр, просп. Слобожанский, 89
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Днепр, ул. Яркая, 19
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б