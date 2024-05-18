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БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Запорожье (632550) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
34,10
Экономия: -6,00 грн
28,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (4)
36,44
Экономия: -3,85 грн
32,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
36,03
Экономия: -4,30 грн
31,73 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (5)
30,76
Экономия: -3,78 грн
26,98 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (6)
35,79
Экономия: -2,17 грн
33,62 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (6)
34,46
Экономия: -1,76 грн
32,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
33,72
Экономия: -6,43 грн
27,29 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
31,31
Экономия: -2,48 грн
28,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (9)
30,87
Экономия: -2,04 грн
28,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (4)
33,86
Экономия: -3,19 грн
30,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (4)
30,65
Экономия: -1,82 грн
28,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (5)
35,77
Экономия: -2,15 грн
33,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (8)
31,23
Экономия: -2,40 грн
28,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (6)
33,98
Экономия: -2,31 грн
31,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (5)
36,14
Экономия: -2,62 грн
33,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (6)
24,13
Экономия: -2,58 грн
21,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (7)
34,47
Экономия: -3,78 грн
30,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (3)
36,30
Экономия: -3,40 грн
32,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (6)
30,31
Экономия: -4,44 грн
25,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (5)
30,74
Экономия: -4,00 грн
26,74 грн