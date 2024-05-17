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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Львов (632550) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (6)
33,98
Экономия: -3,02 грн
30,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (7)
33,69
Экономия: -3,28 грн
30,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (12)
35,88
Экономия: -3,29 грн
32,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (2)
34,24
Экономия: -3,83 грн
30,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (10)
33,44
Экономия: -4,72 грн
28,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (7)
33,53
Экономия: -2,44 грн
31,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (10)
33,68
Экономия: -4,47 грн
29,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 51
Всего: упаковка (17)
30,70
Экономия: -4,19 грн
26,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (7)
33,85
Экономия: -6,33 грн
27,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (2)
36,78
Экономия: -3,26 грн
33,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (11)
35,50
Экономия: -3,22 грн
32,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (7)
34,55
Экономия: -2,88 грн
31,67 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (10)
34,53
Экономия: -3,44 грн
31,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 5/1
Всего: упаковка (9)
30,99
Экономия: -3,16 грн
27,83 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1
Всего: упаковка (12)
33,61
Экономия: -2,94 грн
30,67 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Шевченко Тараса, 54
Всего: упаковка (12)
33,55
Экономия: -2,46 грн
31,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 6
Всего: упаковка (2)
31,37
Экономия: -2,89 грн
28,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 1
Всего: упаковка (10)
33,85
Экономия: -2,44 грн
31,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: упаковка (10)
30,36
Экономия: -2,06 грн
28,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 27
Всего: упаковка (2)
34,55
Экономия: -3,59 грн
30,96 грн