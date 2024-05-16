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БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Киев (632550) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (21)
31,20
Экономия: -5,58 грн
25,62 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (12)
30,51
Экономия: -3,77 грн
26,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (2)
30,51
Экономия: -4,89 грн
25,62 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (11)
31,06
Экономия: -4,32 грн
26,74 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Ясиноватский, 10
Всего: упаковка (12)
36,41
Экономия: -3,68 грн
32,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
31,26
Экономия: -2,63 грн
28,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (4)
30,38
Экономия: -3,17 грн
27,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Голего Николая, 2
Всего: упаковка (9)
30,50
Экономия: -2,29 грн
28,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Миколайчука Ивана, 13-А
Всего: упаковка (10)
31,07
Экономия: -3,77 грн
27,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 10
Всего: упаковка (3)
30,44
Экономия: -3,11 грн
27,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
Всего: упаковка (6)
31,10
Экономия: -4,59 грн
26,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 5
Всего: упаковка (11)
33,98
Экономия: -5,75 грн
28,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 22
Всего: упаковка (2)
34,70
Экономия: -5,49 грн
29,21 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (10)
31,51
Экономия: -3,15 грн
28,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
Всего: упаковка (9)
27,67
Экономия: -3,08 грн
24,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соловьяненко Анатолия, 16
Всего: упаковка (9)
31,34
Экономия: -5,72 грн
25,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (9)
31,16
Экономия: -3,18 грн
27,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (3)
30,72
Экономия: -2,74 грн
27,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Попова Александра, 2-В
Всего: упаковка (2)
31,03
Экономия: -3,64 грн
27,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Урловская, 23
Всего: упаковка (5)
30,64
Экономия: -2,93 грн
27,71 грн