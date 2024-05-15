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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСАЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ С ОРЕХОВЫМ МИКСОМ + СЕМЕНА КАННАБИСА "Cannabis Bar" 40 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (632550) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (5)
35,71
Экономия: -6,60 грн
29,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (9)
24,07
Экономия: -2,71 грн
21,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (12)
33,81
Экономия: -4,74 грн
29,07 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (8)
36,85
Экономия: -3,81 грн
33,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -1,95 грн
22,05 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
33,75
Экономия: -2,37 грн
31,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (10)
26,54
Экономия: -2,26 грн
24,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (11)
32,47
Экономия: -3,55 грн
28,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
33,43
Экономия: -2,47 грн
30,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (15)
33,38
Экономия: -4,45 грн
28,93 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (8)
33,05
Экономия: -4,09 грн
28,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
Всего: упаковка (5)
22,12
Экономия: -1,50 грн
20,62 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
31,48
Экономия: -3,12 грн
28,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (12)
34,42
Экономия: -6,19 грн
28,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (10)
34,18
Экономия: -4,46 грн
29,72 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (2)
26,79
Экономия: -2,46 грн
24,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (22)
31,96
Экономия: -3,01 грн
28,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (5)
24,11
Экономия: -2,27 грн
21,84 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Мира, 2-К
Всего: упаковка (4)
34,62
Экономия: -5,51 грн
29,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (8)
32,58
Экономия: -3,66 грн
28,92 грн