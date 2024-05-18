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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Запорожье (593865) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (10)
12,27
Экономия: -1,53 грн
10,74 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
13,66
Экономия: -0,79 грн
12,87 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (10)
12,54
Экономия: -0,86 грн
11,68 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
12,21
Экономия: -2,34 грн
9,87 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (14)
12,32
Экономия: -0,79 грн
11,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
12,42
Экономия: -1,09 грн
11,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (12)
13,72
Экономия: -1,32 грн
12,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
12,36
Экономия: -0,68 грн
11,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (6)
12,46
Экономия: -0,93 грн
11,53 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (4)
13,00
Экономия: -5,00 грн
8,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (11)
12,46
Экономия: -0,86 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (11)
12,48
Экономия: -0,94 грн
11,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
14,03
Экономия: -1,16 грн
12,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (11)
8,76
Экономия: -0,95 грн
7,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (7)
12,70
Экономия: -1,42 грн
11,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
13,86
Экономия: -1,34 грн
12,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (12)
12,44
Экономия: -1,84 грн
10,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (16)
12,26
Экономия: -1,61 грн
10,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (3)
13,76
Экономия: -2,35 грн
11,41 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 28
Всего: упаковка (10)
12,69
Экономия: -1,61 грн
11,08 грн