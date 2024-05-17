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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Львов (593865) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (12)
12,46
Экономия: -1,13 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
12,35
Экономия: -1,22 грн
11,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (5)
12,53
Экономия: -1,05 грн
11,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (11)
12,59
Экономия: -1,88 грн
10,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (11)
12,40
Экономия: -1,18 грн
11,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (3)
12,48
Экономия: -1,26 грн
11,22 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (13)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (12)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (9)
12,72
Экономия: -2,07 грн
10,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (6)
12,26
Экономия: -0,66 грн
11,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (12)
12,44
Экономия: -1,05 грн
11,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (8)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (4)
12,35
Экономия: -1,74 грн
10,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (4)
12,54
Экономия: -0,94 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
13,55
Экономия: -1,25 грн
12,30 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (8)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Героев Майдана, 10
Всего: упаковка (12)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2-В
Всего: упаковка (3)
12,66
Экономия: -1,27 грн
11,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (9)
12,35
Экономия: -0,93 грн
11,42 грн