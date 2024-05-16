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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Харьков (593865) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
12,53
Экономия: -1,45 грн
11,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
11,16
Экономия: -1,51 грн
9,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
12,69
Экономия: -1,41 грн
11,28 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (1)
11,38
Экономия: -1,05 грн
10,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (9)
11,33
Экономия: -2,00 грн
9,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (6)
11,11
Экономия: -1,10 грн
10,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (3)
12,59
Экономия: -1,46 грн
11,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (8)
11,25
Экономия: -1,16 грн
10,09 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (10)
12,61
Экономия: -2,04 грн
10,57 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (2)
11,13
Экономия: -1,80 грн
9,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
12,66
Экономия: -1,49 грн
11,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
12,43
Экономия: -1,46 грн
10,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (7)
12,59
Экономия: -2,02 грн
10,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
12,26
Экономия: -1,34 грн
10,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (12)
11,28
Экономия: -1,37 грн
9,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (9)
11,32
Экономия: -1,35 грн
9,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (10)
11,25
Экономия: -1,60 грн
9,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
Всего: упаковка (6)
11,32
Экономия: -1,20 грн
10,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
12,68
Экономия: -1,51 грн
11,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (4)
11,06
Экономия: -1,64 грн
9,42 грн