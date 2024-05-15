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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (593865) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (8)
8,55
Экономия: -1,42 грн
7,13 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (5)
7,84
Экономия: -0,80 грн
7,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (11)
8,27
Экономия: -1,18 грн
7,09 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10-К
Всего: упаковка (9)
7,82
Экономия: -0,68 грн
7,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (7)
11,41
Экономия: -1,27 грн
10,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
12,26
Экономия: -0,93 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Старомостовая, 3-Д
Всего: упаковка (10)
8,14
Экономия: -1,10 грн
7,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (12)
8,70
Экономия: -1,58 грн
7,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (9)
8,72
Экономия: -1,15 грн
7,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (12)
8,38
Экономия: -1,34 грн
7,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мира, 12
Всего: упаковка (10)
7,99
Экономия: -0,92 грн
7,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (5)
8,07
Экономия: -0,96 грн
7,11 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 8
Всего: упаковка (12)
8,27
Экономия: -1,20 грн
7,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (2)
12,71
Экономия: -2,02 грн
10,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 23
Всего: упаковка (2)
8,34
Экономия: -1,27 грн
7,07 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (10)
12,60
Экономия: -1,16 грн
11,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (5)
12,47
Экономия: -0,79 грн
11,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (2)
8,65
Экономия: -0,73 грн
7,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (6)
13,99
Экономия: -1,64 грн
12,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (9)
12,60
Экономия: -1,21 грн
11,39 грн