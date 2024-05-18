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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Запорожье (548389) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
12,51
Экономия: -2,22 грн
10,29 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (6)
12,59
Экономия: -1,51 грн
11,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (6)
12,29
Экономия: -1,50 грн
10,79 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (14)
12,27
Экономия: -1,53 грн
10,74 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (12)
12,99
Экономия: -0,49 грн
12,50 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (17)
12,54
Экономия: -0,86 грн
11,68 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (7)
12,37
Экономия: -2,37 грн
10,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (8)
12,65
Экономия: -1,77 грн
10,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (9)
12,66
Экономия: -1,78 грн
10,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (4)
12,42
Экономия: -1,84 грн
10,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
13,99
Экономия: -2,15 грн
11,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (12)
12,46
Экономия: -0,92 грн
11,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (8)
12,69
Экономия: -4,26 грн
8,43 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
14,03
Экономия: -2,12 грн
11,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (6)
12,54
Экономия: -1,21 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
12,44
Экономия: -1,84 грн
10,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (5)
12,28
Экономия: -3,35 грн
8,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (4)
12,47
Экономия: -1,18 грн
11,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (3)
12,72
Экономия: -1,55 грн
11,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (4)
12,56
Экономия: -1,53 грн
11,03 грн