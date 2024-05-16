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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Харьков (548389) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (6)
7,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8)
12,53
Экономия: -4,47 грн
8,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
11,16
Экономия: -1,51 грн
9,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
12,69
Экономия: -1,41 грн
11,28 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (2)
8,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
11,33
Экономия: -2,00 грн
9,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (11)
11,11
Экономия: -1,10 грн
10,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (5)
12,51
Экономия: -4,45 грн
8,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
7,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (11)
7,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (13)
11,24
Экономия: -3,23 грн
8,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (5)
12,65
Экономия: -4,59 грн
8,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (6)
11,25
Экономия: -1,16 грн
10,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
12,66
Экономия: -4,60 грн
8,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (6)
12,43
Экономия: -4,37 грн
8,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (12)
12,26
Экономия: -1,34 грн
10,92 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (5)
7,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (11)
11,28
Экономия: -3,86 грн
7,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. 1-й Лесопарковый, 5
Всего: упаковка (1)
11,39
Экономия: -1,42 грн
9,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (9)
18,05
Экономия: -1,49 грн
16,56 грн