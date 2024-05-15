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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ОРЕХАМИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (548389) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
12,38
Экономия: -1,21 грн
11,17 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (4)
11,41
Экономия: -2,85 грн
8,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
11,49
Экономия: -0,74 грн
10,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (9)
8,72
Экономия: -0,44 грн
8,28 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Новомосковск, ул. Гетманская, 34
Всего: упаковка (2)
7,90 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (7)
7,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
Всего: упаковка (12)
11,56
Экономия: -1,03 грн
10,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (1)
12,60
Экономия: -1,16 грн
11,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (7)
12,47
Экономия: -0,79 грн
11,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (12)
13,99
Экономия: -2,96 грн
11,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (4)
12,60
Экономия: -1,36 грн
11,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (5)
12,52
Экономия: -1,49 грн
11,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (5)
12,73
Экономия: -4,30 грн
8,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (17)
12,35
Экономия: -1,32 грн
11,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (3)
12,54
Экономия: -1,30 грн
11,24 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (7)
12,72
Экономия: -1,48 грн
11,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (7)
11,94
Экономия: -1,61 грн
10,33 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (11)
11,42
Экономия: -1,09 грн
10,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (4)
12,61
Экономия: -1,58 грн
11,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (6)
12,47
Экономия: -1,14 грн
11,33 грн