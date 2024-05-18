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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Запорожье (548387) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
8,58
Экономия: -1,52 грн
7,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
12,29
Экономия: -1,50 грн
10,79 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
12,36
Экономия: -0,68 грн
11,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (4)
12,54
Экономия: -0,86 грн
11,68 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (12)
12,49
Экономия: -0,96 грн
11,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (6)
12,57
Экономия: -1,97 грн
10,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (7)
13,65
Экономия: -0,78 грн
12,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (12)
13,78
Экономия: -0,91 грн
12,87 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (3)
12,42
Экономия: -1,09 грн
11,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
Всего: упаковка (1)
12,23
Экономия: -0,70 грн
11,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (10)
8,44
Экономия: -0,58 грн
7,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
12,48
Экономия: -0,94 грн
11,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
14,03
Экономия: -1,16 грн
12,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (16)
8,76
Экономия: -0,95 грн
7,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (7)
12,70
Экономия: -1,42 грн
11,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
13,86
Экономия: -1,34 грн
12,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (12)
12,44
Экономия: -1,84 грн
10,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
Всего: упаковка (9)
12,26
Экономия: -1,61 грн
10,65 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (2)
12,47
Экономия: -1,03 грн
11,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
Всего: упаковка (7)
13,76
Экономия: -2,35 грн
11,41 грн