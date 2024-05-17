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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Львов (548387) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (9)
12,46
Экономия: -1,13 грн
11,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (6)
12,04
Экономия: -0,59 грн
11,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
12,35
Экономия: -1,22 грн
11,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (6)
12,53
Экономия: -1,05 грн
11,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (10)
12,59
Экономия: -1,88 грн
10,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (3)
12,40
Экономия: -1,18 грн
11,22 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
12,56
Экономия: -1,43 грн
11,13 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (15)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (53)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 1-Б
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
12,72
Экономия: -2,07 грн
10,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (9)
12,26
Экономия: -0,66 грн
11,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (10)
12,30
Экономия: -0,91 грн
11,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (10)
12,44
Экономия: -1,05 грн
11,39 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (9)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 57
Всего: упаковка (5)
12,41
Экономия: -2,33 грн
10,08 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (6)
12,70
Экономия: -1,16 грн
11,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (6)
13,55
Экономия: -1,25 грн
12,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (2)
12,67
Экономия: -1,07 грн
11,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, ул. Тычины, 3
Всего: упаковка (7)
14,45
Экономия: -0,43 грн
14,02 грн