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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Харьков (548387) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (9)
12,53
Экономия: -1,45 грн
11,08 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
11,16
Экономия: -1,51 грн
9,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
12,45
Экономия: -1,48 грн
10,97 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (8)
12,69
Экономия: -1,41 грн
11,28 грн
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Закрыто Открывается через 29 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (2)
12,58
Экономия: -1,50 грн
11,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (10)
11,33
Экономия: -2,00 грн
9,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (10)
11,11
Экономия: -1,10 грн
10,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
12,59
Экономия: -1,46 грн
11,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
12,51
Экономия: -1,82 грн
10,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (7)
11,24
Экономия: -0,95 грн
10,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
12,65
Экономия: -1,26 грн
11,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (7)
11,25
Экономия: -1,16 грн
10,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (11)
12,61
Экономия: -2,04 грн
10,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 56
Всего: упаковка (8)
11,13
Экономия: -1,80 грн
9,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
12,66
Экономия: -1,49 грн
11,17 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (12)
12,43
Экономия: -1,46 грн
10,97 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, просп. Гагарина, 179
Всего: упаковка (1)
12,59
Экономия: -2,02 грн
10,57 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (12)
11,28
Экономия: -1,37 грн
9,91 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 59 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
Всего: упаковка (10)
11,32
Экономия: -1,35 грн
9,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (8)
11,25
Экономия: -1,60 грн
9,65 грн