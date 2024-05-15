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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК-МЮСЛИ тм "FRUIT BAR" "С ЯГОДАМИ КЛУБНИКИ" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Днепр (Днепропетровск) (548387) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
14,07
Экономия: -1,49 грн
12,58 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (7)
12,38
Экономия: -0,90 грн
11,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 33 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
12,26
Экономия: -0,93 грн
11,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (3)
11,49
Экономия: -1,16 грн
10,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (6)
8,72
Экономия: -1,15 грн
7,57 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
Всего: упаковка (1)
12,71
Экономия: -2,02 грн
10,69 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 11
Всего: упаковка (2)
12,60
Экономия: -1,16 грн
11,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (2)
12,47
Экономия: -0,79 грн
11,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
8,65
Экономия: -0,73 грн
7,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (21)
12,66
Экономия: -1,49 грн
11,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (4)
12,73
Экономия: -1,70 грн
11,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (9)
12,72
Экономия: -1,04 грн
11,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 59
Всего: упаковка (10)
11,42
Экономия: -1,51 грн
9,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1)
13,78
Экономия: -1,26 грн
12,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, шоссе Днепровское, 14
Всего: упаковка (11)
12,53
Экономия: -1,97 грн
10,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (3)
12,32
Экономия: -0,78 грн
11,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 03 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (10)
8,34
Экономия: -0,48 грн
7,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (2)
12,67
Экономия: -0,99 грн
11,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 8-Б
Всего: упаковка (3)
13,57
Экономия: -1,38 грн
12,19 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (5)
12,72
Экономия: -1,39 грн
11,33 грн