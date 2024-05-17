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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "ЧЕРНИКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Одесса (578189) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (10)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (16)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (6)
11,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (7)
11,84
Экономия: -0,08 грн
11,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (8)
11,81
Экономия: -0,04 грн
11,77 грн
Здорова родина
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Закрыто
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (13)
11,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (9)
11,80
Экономия: -0,03 грн
11,77 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (7)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (7)
11,70
Экономия: -0,01 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (11)
11,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (6)
11,86
Экономия: -0,02 грн
11,84 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (4)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (13)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (11)
11,74
Экономия: -0,02 грн
11,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Калиновка, ул. Чкалова, 6
Всего: упаковка (6)
11,87 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (5)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
Всего: упаковка (11)
11,77 грн
Будь здоров
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Открыто Закроется в 22:00
Каменец-Подольский, шоссе Нигинское, 41/1
Всего: упаковка (13)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн