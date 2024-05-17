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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияБАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВАЯ ДЫНЬКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙЦены в аптеках

БАТОНЧИК тм "FITTO LIGHT" "МЕДОВАЯ ДЫНЬКА" ГЛАЗИРОВАННЫЙ 25 г, №1 - Одесса (578188) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (11)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (9)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
В других городах:
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (8)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Аптека семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (3)
11,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (11)
11,83
Экономия: -0,14 грн
11,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (4)
10,66
Экономия: -0,09 грн
10,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (3)
11,90 грн
Здорова родина
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Закрыто
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (43)
11,82 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (2)
11,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (12)
11,85
Экономия: -0,08 грн
11,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (10)
11,83
Экономия: -0,04 грн
11,79 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (8)
11,90
Экономия: -0,18 грн
11,72 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (12)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (4)
11,88
Экономия: -0,13 грн
11,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
11,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (10)
11,89 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. 600-летия, 17-Е
Всего: упаковка (4)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (3)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (12)
11,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (5)
13,40
Экономия: -0,40 грн
13,00 грн